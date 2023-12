Diletta Leotta | “Mi sento ancora ‘mamma dilettante’ | altri figli? Due è numero perfetto”

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – ''Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro che c’è qualcosa di nuovo da imparare, per ogni fase della crescita di tuoo devi settarti su nuove esigenze e trovo che sia un viaggio bellissimo''., conduttrice di Dazn e celebre volto del