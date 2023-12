Diletta Leotta | “Mi sento ancora ‘mamma dilettante’ | altri figli? Due è numero perfetto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La conduttrice da oggi al timone della seconda stagione del suo podcast: "Loris è padre meraviglioso, nostro è stato un amore a prima vista" ''Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro che c’è qualcosa di nuovo da imparare, per ogni fase della crescita di tuo