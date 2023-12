Diletta Leotta di nuovo al lavoro | ' Accusata di trascurare mia figlia per la carriera'

L'inviata sportiva ha parlato della necessità di una maggiore educazione culturale: "Ogni donna ha il diritto di scegliere se lavorare o no" (ilgiornale)

Diletta Leotta è una mamma super impegnata. L'arrivo di Aria le ha dato una carica in più, sia in ambito professionale, con il podcast "Mamma ... (leggo)

Eleonora Pedron si è laureata, ecco le foto della dottoressa

...Fotogallery - Vip in lingerie sotto l'albero di Natale Ultimo Aggiornamento Fotogallery - L'ex 'Bona sorte' Francesca Brambilla è diventata mamma Ultimo Aggiornamento Fotogallery -in ...

Federica Pellegrini, la figlia in arrivo e l'intervista a Diletta Leotta: «Potrà uscire con l’allenatore... Corriere della Sera

Federica Pellegrini da Diletta Leotta: “Mia figlia fidanzata del suo allenatore Dipenderà dall’età, ma non c… la Repubblica

Diletta Leotta, gli hater la accusano: «Trascuri tua figlia Aria, non sei mai con lei». Lei risponde così

Diletta Leotta è una mamma super impegnata. L'arrivo di Aria le ha dato una carica in più, sia in ambito professionale, con il podcast "Mamma Dilettante", che in ...

“Tua figlia potrà uscire con l’allenatore”: la domanda scomoda a Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è stata ospite a Mamma Dilettante e ha risposto ad una domanda che non ha mancato di metterla in difficoltà. Federica Pellegrini è ...