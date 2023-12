Di Napoli | “Cheddira? Spero che domani giochi al Maradona”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Bruno Di, agente dicalciatore del Frosinone, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Di seguito le sue dichiarazioni: “che giocherà. Giocare alpuò essere una bella vetrina per lui, ce lo auguriamo. Siamo soddisfatti per l’impatto che ha avuto in serie A, è stato determinante nella prima fase della stagione e adesso è vero che sta giocando meno, ma quando lo fa ci mette sempre il cuore. Vestire la maglia delè un sogno, è la squadra campione d’Italia, la priorità è lavorare per dare continuità di risultati, lui vive alla giornata. Il suo obiettivo è migliorare sempre, giorno dopo giorno”. “E’ molto duttile, non è un esterno alla Kvara, ma sicuramente può fare la seconda punta, giocare come faceva ...