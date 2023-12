Di Canio | «Inter in porta con tre passaggi! Lautaro Martinez leader»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’vince contro la Lazio all’Olimpico grazie alle reti die Thuram. Paolo Di, a Sky Calcio Club, commenta così il momento della squadra di Inzaghi– Paolo Di, ha commentato così la vittoria dell’sul campo della Lazio: «L’con tre passaggi arriva in, danno la palla con i giri giusti e al compagno giusto. Tutti arrivano a colpire. I numeri vanno letti, l’miglior attacco con distacco. Barella che va a saltare in area di rigore, tutti hanno lo stesso obiettivo. Due anni fa ha perso lo scudetto per dei suoi errori Inzaghi, l’anno scorso invece il Napoli è andato via troppo prima. La finale di Champions League ha fatto crescere il suo status da allenatore, con ...