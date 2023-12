Dentro il super tunnel di Hamas

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È lungo quattro chilometri, scavato a una profondità massima di 50 metri e si trova a soli 100 metri alla postazione di confine di Erez, utilizzato quotidianamente dagli abitanti di Gaza per entrare in Israele per lavoro e cure mediche negli ospedali israeliani. Le forze di difesa israeliane hanno scoperto (e mostrato in video) il più grandeterroristico di, una struttura complessa in cemento armato progettata per trasportare auto cariche di combattenti militanti da Gaza fino al confine. Questo enorme sistema di gallerie si ramifica e si estende per oltre quattro chilometri ed era un progetto guidato da Mohammad Sinwar, fratello del leader diYahiya Sinwar e comandante del battaglione Khan Yunis. "Milioni di dollari sono stati investiti in questo. Ci sono voluti anni per costruire questo ...