De Paola | «Vittoria Inter non mi ha impressionato Questa Lazio non mi sembra…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Paolo Deha parlato di, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, vinta dalla squadra nerazzurra.– Queste le parole di Paolo Denel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa ci lasciadi ieri sera? Diciamo che il ribaltamento di due mondi si è visto ieri all’Olimpico. Da una parte l’ambiente familiare delladi Lotito, dall’altra il progettonazionale dell’che ha una potenza economica da analizzare, ma che ha un grandissimo staff dirigenziale. C’è anche il confronto tra Roma e Milano con la caduta dei due santoni Sarri e Mourinho. Ci sono tanti spunti in questo weekend. Non mi ha...