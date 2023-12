David Beckham in vacanza con la figlia | i dolcissimi scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè un papà premuroso e attento ai suoi figli, in particolare con laminore Harper Seven. Il calciatore ha deciso di organizzare una dolcecon la, in una città che è l’emblema del Natale: New York. I due stanno trascorrendo giornate all’insegna del divertimento e delle avventure e papàimmortala tutti questi momenti con tenere fotografie.insieme allaHarper a New York Nonostante la carriera e gli ...