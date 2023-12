Dani Olmo | nessuna paura del Real | la conferma arriva dai social

L’Istituto superiore di sanità segnala «due casi di mycoplasma pneumoniae in bambini ricoverati con sintomi respiratori dal laboratorio di ... (corriere)

Dani Olmo , trequartista del Lipsia , si è ferma to nuovamente e questa volta in maniera piuttosto seria. Lo spagnolo, che era tornato da... (calciomercato)

Trasferimenti tardivi : il Barca vuole ingaggiare Dani Olmo nella finestra estiva

La finestra di trasferimento estiva si è chiusa in gran parte d’Europa, ma ci sono ancora movimenti in corso e molti pettegolezzi in giro. Transfer ... (sport.periodicodaily)