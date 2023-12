Dalla Russia agli Usa | dall’India all’Ue | tutti al voto nel 2024

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Milano, 18 dic. (askanews) – Sta per iniziare un anno affollato di elezioni, presidenziali, legislative e locali nel mondo. Si fa già un gran parlare delper le europee per il rinnovo del Parlamento dal 6 al 9 giugnoe delle presidenziali americane di novembre: ma prima e in mezzo ci saranno altri traguardi che potrebbero cambiare i volti di chi è al potere. Tanto da muovere già alcuni giornali come Economist che considera il “il più grande anno elettorale della storia” e Guardian che ha parlato di “Super Bowl della democrazia: 40 elezioni che plasmeranno la politica globale”. Ma le andate alle urne saranno anche di più. In Europa si comincia con il mandato presidenziale finlandese di sei anni: le votazioni si terranno il 28 gennaio, con eventuale ballottaggio l’11 febbraio. Il Paese dal suo ...