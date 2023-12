Dalla guerra di mafia a quella dell’antimafia fino a Kabul e la Salerno-Reggio | Controvento | in un libro il best of del giornalista Bolzoni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Che stanno facendo secondo te?”. Ad Attiliola domanda la pose, la notte del 16 marzo 1988, Saverio Lodato, per molti anni suo partner in crime in decine di scoop, inchieste e interviste esclusive. Mai definizione fu più appropriata dal momento che il quesito di Lodato era riferito al fatto che, in piena notte, due uomini della Polizia penitenziaria si erano andati a piazzare davanti alle celle occupate dai due giornalisti. Che erano reclusi come criminali nel carcere di Termini Imerese, noto perché aveva ospitato in passato i più sanguinari terroristi delle Brigate rosse. Ma cosa ci facevano due cronisti di giudiziaria in galera? A volere la loro detenzione era stato Salvatore Curti Giardina, il procuratore di Palermo dell’epoca, che non aveva gradito (eufemismo) la pubblicazione dei verbali del collaboratore di giustizia Antonino Calderone, un boss di ...