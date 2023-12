Non solo conferenze, masterclass e grandi vini: Slow Wine Fair 2024 , a BolognaFiere dal 25 al 27 febbraio , è innanzitutto un’occasione per conoscere ... ()

Secondo posto per Lucia Dalmasso nel gigante paralello di Snowboard andato in scena a Cortina D’Ampezzo. La classe ’97 di Falcade nell’atto ... (sportface)

Coppa Intercontinentale , torna in campo la storica competizione : la decisione della FIFA e tutti i dettagli in merito La FIFA ha deciso: dal 2024 ... (calcionews24)

Il 2024 è l'anno del ticket d'ingresso a Venezia: le date

Anche in quel caso, bisognerà registrarsi obbligatoriamente sull'apposita piattaforma, che sarà attiva16 gennaio. . L'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla ...

Dal 2024 ecco due carte per i 18enni legate al reddito e al merito: possibile ottenere fino a 1000 euro Orizzonte Scuola

Minimi e forfetari: impatto dell’obbligo di fattura elettronica generalizzata dal 2024 Euroconference NEWS

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novità

Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33 della manovra: salve dai tagli inizialmente previsti le pensioni di vecchiaia di medici, ...

Uomini e Donne in pausa per Natale: quando va in onda l’ultima puntata e quando ritorna su Canale 5

Anche quest’anno Uomini e Donne va in pausa per le feste di Natale e Capodanno: ecco quando va in onda l’ultima puntata e quando ...