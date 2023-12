TORINO (ITALPRESS) – E' arriva to in Piemonte “Crescibusiness Digitalizziamo in tour ”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo ... (liberoquotidiano)

TORINO (ITALPRESS) – E' arriva to in Piemonte “Crescibusiness Digitalizziamo in tour ”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo ... (iltempo)

TORINO (ITALPRESS) – Prosegue in Piemonte “Crescibusiness Digitalizziamo in tour ”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato ... (liberoquotidiano)

TORINO (ITALPRESS) – Prosegue in Piemonte “Crescibusiness Digitalizziamo in tour ”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato ... (iltempo)

TORINO (ITALPRESS) – Prosegue in Piemonte “Crescibusiness Digitalizziamo in tour ”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato ... (ildenaro)

Asti sta per assistere ad una straordinaria manifestazione di beneficenza nella mattinata di domenica 17 dicembre. Alle 10, in piazza Campo del ... (247.libero)

Da Piemonte in Bus consegnati 15000 euro per la sanità

Si è svolta domenica 17 dicembre, in piazza Campo del Palio di Asti, la cerimonia di consegna dell'assegno di 15.000 euro destinato ai beneficiari diininè una iniziativa partita in piena pandemia, ad aprile del 2021, e declinata in cinque province piemontesi: Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Torino. In ognuna di esse le ...

Ad Asti consegnati in beneficenza 15.000 Euro dell’iniziativa di solidarietà “Piemonte in Bus” ATNews

Ad Asti si consegnano in beneficenza i 15 mila euro di Piemonte in bus Gazzetta D'Asti

Volley: Wash4Green Pinerolo strappa un punto alle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano

VILLAFRANCA PIEMONTE – Clima bollente al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nel match che ha visto la Wash4Green affrontare la Prosecco Doc Imoco Conegliano e strappare un punto alla squadra cam ...

La Wash4Green strappa un punto alle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano

Clima bollente al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nel match che ha visto la Wash4Green affrontare la Prosecco Doc Imoco Conegliano e strappare un punto alla squadra campione d’Italia ...