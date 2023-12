Da Luigi Lo Cascio a Sabina Guzzanti | artisti e attori a sostegno di Open Arms | il videoappello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dall’inizio del 2023, secondo i dati del ministero degli Interni, sono 152.216 le persone sbarcate sulle coste italiane. Oltre l’11,2% di queste sono minori. Un fenomeno che da otto anni non cambia il suo flusso e rende così tragicamente attuale il lavoro di ong come. Da quandoè nata, nel 2015, ha salvato la vita a oltre 80.000 persone. Per accendere un riflettore su quello che tutti i giorni avviene nel Mare Nostrum, per raccontare le missioni degli attivisti e le vite di chi decide di sfidare il Mediterraneo in cerca di un futuro,ha voluto organizzare anche quest’anno un evento per parlare in modo nuovo l’attività indispensabile di chi non si arrende davanti alle ingiustizie del mondo e continua a battersi per garantire i diritti a tutte e tutti i ...