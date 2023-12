Curling | Team Retornaz non si ferma più e trionfa anche al WFG Masters | è il terzo Grand Slam stagionale

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un altro successo per l’Italia maschile del. Prosegue l’incredibile stagione di, che dopo il Tour Challenge e il National si aggiudicail, imponendosi nel WFGdi Saskatoon. In Canada la formazione n°1 del ranking mondiale si dimostra una volta imbattibile, imponendosi 3-2 in finale contro gli scozzesi delWhyte – argento olimpici a Pechino 2022 – e difendendo il titolo già conquistato lo scorso anno. Una sfida che come si evince dal punteggio si è mantenuta in equilibrio fin all’ultimo end e che ha visto il trionfo della squadra composta da Joël(Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia ...