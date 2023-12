Curling | Joel Retornaz | “C’è il mio nome | ma molti dei meriti sono anche della squadra”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Momento da sogno per ilitaliano. Nella nottee la suaformatada Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno conquistato il WFG Masters, quarto Grand Slam, terzo consecutivo. Strepitoso il percorsopattuglia tricolore, guidata dallo skip classe 1983, che ha trovato il bis dopo il trionfopassata stagione a Saskatoon: “Vincere l’anno scorso, la prima volta in un Grande Slam, è stato qualcosa di enorme per me e per la mia, ma ora siamo quattro volte campioni del Grande Slam, abbiamo vinto tre Slam consecutivi, è incredibile”. E ancora: “È incredibile, macosì orgogliosomiaperché lavoriamo davvero duramente. Ci ...