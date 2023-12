Cucina di Sardegna | “Sizzigorrusu cun bagna” lumache al sugo | ricetta di Itala Testa

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Pubblicato il 18 Dicembre, 2023 Ingredienti: un chilo di; due pugni di semola o pangrattato; un chilo di passata di pomodoro; 4 spicchi di aglio; un mazzetto di prezzemolo; una cipolla grande; un peperoncino rosso; 5 cucchiaiate di olio d’oliva; un cucchiaio di sale fino. La bollitura Cospargere abbondantemente leappena “colte” con la semola o il pangrattato e metterle a spurgare in una piccola nassa o un cestinetto di vimini. Oppure in uno scolapasta, purché sia coperto. Lasciarle smaltire per almeno quarantottore e solo allora lavarle accuratamente sotto un getto di acqua corrente. Riempire una pentola capiente con acqua fredda a cui vanno aggiunti due cucchiaini di sale. Una volta “spurgate” versare i lumaconi puliti, portarli sul fuoco e velocemente fargli raggiungere l’ebollizione. Pelare un paio (due o tre) spicchi di ...