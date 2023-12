Cricket femminile | l’Italia centra il primo successo contro la Spagna agli Europei T10 di Malaga

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Una sconfitta e poi la prima vittoria: è questo il bilancio delnella seconda giornata della Championship Week degliT10 2023 di: a, in, la selezione azzurra perdeInghilterra XI ma poi batte le padrone di casa iberiche., infatti, dapprima cede nel secondo match del torneoInghilterra XI per 26-93/3, con le inglesi che vincono per 67 runs. Pronto riscatto del, invece,le padrone di casa della, battuta per 113/4-65/3, con le azzurre vittoriose per 48 runs. Negli altri incontri disputati quest’oggi i Paesi Bassi battono l’Austria per 159/1-59/9, con le neerlandesi vincenti per 100 runs, mentre ...