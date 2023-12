Covid | variante Eris | cosa fare se si viene contagiati

Leggi su zon

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Una nuova minaccia per la sanità mondiale. Il, nellaPirola (BA.2.86) così come la sua “famiglia”, è in “costante aumento” a livello globale. A segnalarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo l’ultima riunione del Gruppo consultivo tecnico sulla composizione del vaccino per il Coronavirus. Vi sono due varianti correlate, ovvero lae l’HV.1, che attualmente comprendono quasi la metà dei casi di infezioni negli Stati Uniti ed è in aumento anche JN.1, discendente diretto di Pirola e ultimo tassello del quadro. L’OMS, in una nota, ha voluto spiegare questo nuovo pericolo: “La quota di BA.2.86 e dei suoi lignaggi discendenti, compreso JN.1, è in costante aumento. Al 2 dicembre BA.2.86 e i suoi lignaggi discendenti, incluso JN.1, rappresentavano il 17% delle sequenze disponibili in Gisaid, oltre la metà delle ...