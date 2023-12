(Di lunedì 18 dicembre 2023) commenta Aumentano i ricoveri pernegli ospedali e, al contempo, sono in crescita i casi di influenza stagionale , soprattutto nelle regioni del Centro Italia che sono quelle con l'incidenza più ...

vaccini Covid vietati in Islanda per picco di morti e malori improvvisi : verità o bufala ? Andiamo con ordine. All’inizio di ottobre si sarebbe ... (ilgiornaleditalia)

I sintomi A Natale è previsto il picco di contagi di Flurona , una infezione contemporanea di Coronavirus e influenza . Ecco come riconoscerne i ... (sbircialanotizia)

Da giorni sono iniziate le cene e i cocktail per Natale , eventi dove si riuniscono tante persone che si scambiano auguri, strette di mano, baci e ... (iltempo)

Sono giorni in cui è tornata a crescere l'attenzione sul Covid , con un aumento di contagi e ricoveri non allarmante, ma che spinge alla prevenzione, ... (liberoquotidiano)

Covid , il picco tra Natale e Capodanno? Gli effetti della variante Pirola , della variante JN.1 e il punto regione per regione. «Ci stiamo avvicinando ... (ilmessaggero)

Il ritorno del Covid e le nuove indicazioni anti contagio -

Leggi anche › Long, un nuovo studio mette al centro la serotoninadei contagitra Natale e Capodanno L'incremento dei contagi, nell'ultima settimana sono stati ben 56.

L’incremento dei contagi Covid, nell’ultima settimana sono stati ben 56.404 nuovi casi, e la circolazione sempre maggiore di virus respiratori che a Milano ha riempito i reparti pediatrici, ha messo i ...

Covid, picco in arrivo: i consigli per un Natale sicuro

E' corsa ai tamponi anche fai-da-te, mentre aumentano i ricoveri in ospedale. L'esperto: "Con febbre e tosse, rinunciare a pranzi in famiglia, abbracci e scambi di auguri, soprattutto per tutelare le ...