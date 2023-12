(Di lunedì 18 dicembre 2023) L'Si tratta di una stima al ribasso, ritiene il sito, perché non tutti imembridati aggiornati sull'andamento delle campagne di vaccinazione. Il numero di dosi gettate perché non ...

(Adnkronos) – Nonostante il rallentamento registrato in questi ultimi sei mesi a seguito di una congiuntura internazionale molto difficile, l' Italia ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Nonostante il rallentamento registrato in questi ultimi sei mesi a seguito di una congiuntura internazionale molto difficile, l' Italia ... (forzearmatenews)

(Adnkronos) – Nonostante il rallentamento registrato in questi ultimi sei mesi a seguito di una congiuntura internazionale molto difficile, ... ()

(Adnkronos) – Nonostante il rallentamento registrato in questi ultimi sei mesi a seguito di una congiuntura internazionale molto difficile, ... (giornaledellumbria)

«Almeno 215 milioni di dosi di vaccini Covid-19 acquistate dai Paesi dell’Ue all’apice della pandemia sono stati buttati via, con un costo stimato ... (open.online)

Covid, l'analisi di Politico: "I Paesi Ue hanno buttato via vaccini per 4 miliardi"

... l'ha è stata condotta prendendo in considerazione un prezzo medio ponderato di 19,39 euro, calcolato in base ai dati forniti dai Paesi che hanno fornito una ripartizione. Leggi Anche, ...

«I Paesi europei hanno buttato 215 milioni di dosi di vaccini Covid-19 pari a 4 miliardi di euro»: l'analisi di Politico Open

Test COVID: cosa significa se la linea C o T o è sbiadita The Wom Healthy

Covid, l'analisi di Politico: "I Paesi Ue hanno buttato via vaccini per 4 miliardi"

"Almeno 215 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 acquistati dai Paesi dell'Ue al culmine della pandemia sono stati buttati via per un costo stimato per i contribuenti di 4 miliardi di euro".

Covid/ Fiaso: ricoveri in crescita del 15,4% ma le terapie intensive restano ferme al 4%

Quinta settimana di ricoveri Covid in crescita negli ospedali. L’ultima rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso fa registrare una crescita di pazienti del 15,4%. Un aumento ...