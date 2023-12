Cosmi | «Sembra che l’Inter giochi senza portiere! E se fa un errore…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)si sofferma sul contributo di alcuni singoli deldi Inzaghi, in particolare il portiere Sommer. L’allenatore perugino, nel corso del suo intervento quotidiano a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, spiega quali sono i principali meriti dell’estremo difensore svizzero MACCHINA PERFETTA – L’analisi di Sersedopo Lazio-Inter è praticamente reparto per reparto. Oltre a sottolineare la maturità acquisita dalla squadra di Simone Inzaghi, l’allenatore perugino elogia alcuni singoli: «Il centrocampo è mostruoso. Gli attaccanti non li prendo nemmeno più in considerazione, perché non sbagliano mai! Tralasciando l’errore clamoroso di Adam Marusic, non era facile fare gol come fatto da Lautaro Martinez a Roma. È stato bravo a rientrare, perché pensavo la desse in mezzo (si riferisce alla potenziale ...