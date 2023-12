Cosa sta succedendo negli ospedali | Covid e vaccino | Matteo Bassetti dritto al punto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Risalgono contagi e in parte anche i ricoveri. E insomma iltorna a riempire parte del dibattito pubblico e mediatico. C'è chi, come per esempio Andrea Crisanti, usa toni profondamente allarmistici e chi, come, tratteggia una situazione certo da monitorare, ma che non deve spaventare. Del contagio se ne parla a Tagadà, il programma del pomeriggio condotto da Tiziana Panella su La7, dove ospite in collegamento c'è proprio. "Siamo messi maluccio?", chiede la Panella. E il virologo genovese risponde: "Era ampiamente atteso, siamo a dicembre, vicini al picco influenzale che arriverà probabilmente a Capodanno. E l'influenza si è incrociata colche in verità non ci ha mai lasciato". "La situazione è emergenziale - riprende -? Assolutamente no: è chiaro che ...