Cosa sappiamo di Prosperity Guardian | la missione per la sicurezza del Mar Rosso

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Secondo le informazioni esclusive ottenute dal sito tecnico The Drive, nei prossimi giorni gli Stati Uniti dovrebbero avviare le operazioni della task force speciale che si occuperà della “Operation”, l’attività dimarittima che Washington ha pensato per mettere al sicuro le cruciali rotte Europa-Asia nel Mar, finite al centro degli interessi che gli Houthi yemeniti proiettano sulla guerra israeliana a Gaza. Per ora, i compiti e le regole di ingaggio non sono chiare, spiega una fonte militare dal Golfo, ma è molto probabile che l’attività verrà lanciata mentre il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il capo degli Stati maggiori congiunti del Pentagono, il generale CQ Brown, si trovano in visita nella regione. La leadership americana è da oggi, e per i prossimi due giorni, in Israele ...