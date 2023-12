Cosa poteva colpire | Kim Jong-un lancia missile balistico

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La Corea del Nord hato almeno un, secondo quanto sostengono le forze armate sudcoreane. «La Corea del Nordmissili balistici non identificati verso il Mare dell'Est», hanno detto i capi di Stato maggiore congiunti di Seul, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone. Il governo giapponese ha dichiarato su X che la Corea del Nord hato «quello che sembra essere un», senza fornire ulteriori informazioni. Il lancio delarriva dopo che la Corea del Sud aveva detto di aver rilevato un altroa corto raggioto dall'area di Pyongyang nella notte di domenica. Il ...

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, non scendendo in campo per affrontare l’australiano Alex de Minaur nell’ottavo di ... (oasport)

Dopo un lungo viaggio per arrivare ad Amsterdam, due Influencer non vedevano l’ora di potersi rilassare nella loro lussuosa camera d’ hotel , convinte ... (ilfattoquotidiano)

Condizioni disumane nel Cpr di Milano ma la Prefettura rinnova il contratto a Martinina

...non stanno quindi chiedendo la chiusura del Centro - almeno per ora - ma non è chiaro che... Durante l'estatecapitare che il sapone, pur presente, non veniva dato ai trattenuti per cui di ...

Corea del nord lancia missile balistico, cosa poteva colpire Il Tempo

Meret a Sky: “1-1 poteva condizionarci, bravi a reagire subito! Mazzarri ci ha detto una cosa al... Tutto Napoli

Corea del nord lancia missile balistico, cosa poteva colpire

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico, secondo quanto sostengono le forze armate sudcoreane. «La Corea del Nord lancia ...

Dalla guerra di mafia a quella dell’antimafia fino a Kabul e la Salerno-Reggio: Controvento, in un libro il best of del giornalista Bolzoni

“Che stanno facendo secondo te”. Ad Attilio Bolzoni la domanda la pose, la notte del 16 marzo 1988, Saverio Lodato, per molti anni suo partner in crime in decine di scoop, inchieste e interviste escl ...