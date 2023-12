Cosa non torna nelle scuse milionarie di Chiara Ferragni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Volto compassato. Lacrimuccia pronta a scendere. Maglietta grigia d’ordinanza stile penitente.non può più far finta di nulla, ammette di essere stata beccata con le mani nella marmellata e fa pubblica ammenda per il pandoro-gate. Dopo averci rimesso un milioncino a causa della multa dell’Antitrust, adesso la moglie di Fedez staccherà un altro assegno diretto all’ospedale Regina Margherita di Torino. Stesso importo, ma stavolta beneficenza vera. Tutto è bene quel che finisce bene? Per i bambini del reparto ospedaliero, certo. Ma occorre analizzare un paio di passaggi. La regina delle influencer, attaccata dal palco di Atreju pure dal premier Giorgia Meloni, dopo tre giorni di polemiche ha deciso di metterci la faccia. E non con uno scarno comunicato scritto, come avvenuto a poche ore dal blitz dell’Antitrust che l’accusava di pratica ...