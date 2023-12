“Cosa ho deciso di fare” Chiara Ferragni in lacrime | il momento no e la scoperta dopo la bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023)chiede scusa, il gesto ‘riparatore’. Da giorni tiene banco il caso della famosa influencer condannata ad una multa di oltre un milione di euro. L’Antitrust ha infatti confermato “l’ingannevolezza della campagna commerciale sul pandoro griffato lanciata dae Balocco multando entrambi i soggetti per pratica commerciale scorretta”. (Nell’articolo in basso spieghiamoè successo, ndr).ha annunciato che farà ricorso, ma intanto il caso è scoppiato e in tanti hanno rivolto accuse e insulti all’influencer. Perfino Giorgia Meloni ha dito: “Gli influencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il ...