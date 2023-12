Corriere dello Sport – Mercato Juve | le strategie di Giuntoli per l’attacco | spunta un nome nuovo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) 2023-12-17 11:34:08 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Vendere Vlahovic a gennaio per far spazio ad unattaccante è un’impresa ardua, che può sembrare impossibile. Maci proverà potendo contare sui suoi rapporti con le società inglesi. Questo perché nei piani del club bianconero, il reparto offensivo merita di essere rinnovato con un numero 9 al posto del serbo, protagonista venerdì, di un’altra prestazione negativa contro il Genoa e autore di un solo gol (quello contro l’Inter) negli ultimi tre mesi. Troppo poco insomma per guidaredella, soprattutto se i numeri ricordano che sei il più pagato della rosa. Il candidato preferito dal direttore dellasi conferma in ogni caso Victor Boniface. L’attaccante del Bayer Leverkusen, classe ...