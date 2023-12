Coppa Italia | Napoli e Inter in discesa L’'1' di Mazzarri a 1 | 40 | quello di Inzaghi a 1 | 45

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle due gare di Coppa Italia in programma questa settimana e valide per gli ottavi di finale... (calciomercato)

Camporese attacca Musetti: 'Come fai a perdere in quel modo in Davis'

ROMA - Il 2023 di Lorenzo Musetti si è concluso con il trionfo inDavis con la maglia dell', l'unico acuto di un'ultima parte di stagione decisamente da dimenticare per il 21enne tennista carrarino. Musetti ha infatti chiuso l'anno con una sola ...

L'Inter si tuffa sulla Coppa Italia, a San Siro arriva il Bologna: le info sui biglietti Fcinternews.it

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori in Val Badia per la Coppa del mondo di sci

La Villa, 18 dic. (askanews) - Domenica 17 dicembre 2023, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la pista della Gran Risa, a La Villa in Val Badia, ...

Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia dopo Lenzerheide: Lisa Vittozzi resta la miglior azzurra

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Svizzera, a Lenzerheide, la terza tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare, sia al maschile che al femminile, son ...