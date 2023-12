Coppa Italia 2023 2024 | gli ottavi di finale in diretta su Mediaset

Leggi su sportintv.eu

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il grande calcio in esclusiva assoluta torna sucon la: nelle giornate di martedì 5, mercoledì 6 dicembre, martedì 19, mercoledì 20 dicembre e da martedì 2 a giovedì 4 gennaio si giocano le partite deglidi. Gli otto match, in cui entrano in gioco i top club di … L'articolo proviene da Sport in TV.