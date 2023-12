Convocati Atalanta Salernitana | ecco chi recupera Gasperini

Atalanta - i convocati di Gasperini : solo 8 giocatori della prima squadra Tantissimi non convocati in casa Atalanta per la sfida contro il Rakow in Europa League di domani. Non partiranno per la trasferta europea Musso,... (calciomercato)

Rakow-Atalanta - i convocati di Gasperini : tanti gli Under 23 in lista Per l’ultimo match di Europa League, l’Atalanta contro il Rakow darà sfogio di tanti Under 23 che tanto bene stanno facendo in Serie C. La partita ... (sportface)

Atalanta - in Polonia senza i big : convocati 10 giovani tra U23 e Primavera Zingonia. Sarà un’Atalanta particolarmente rimaneggiata quella che nella serata di mercoledì (13 dicembre) volerà in Polonia per la sfida contro il ... (bergamonews)

Convocati Rakow Atalanta - ecco chi ci sarà in Polonia ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare in trasferta il Rakow In vista della sfida ... (calcionews24)

Torino-Atalanta - i convocati di Juric : non c’è Radonjic Mancano poche per il match fra Torino ed Atalanta, con Ivan Juric che ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Dea di Gasperini. ... (sportface)