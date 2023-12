Conti | Fazio e Terra Amara | uno di loro è crollato agli ascolti E Amici vola ancora più in alto!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ti sei mai chiesto cosa guardano gli italiani la domenica sera? Ecco un piccolo assaggio da quel che è successo durante la serata del 10 Dicembre 2023. La serata è stata largamente dominata da Natale e Quale - Speciale Telethon su Rai Uno, che ha attratto ben 2.8 milioni di utenti, mettendo a segno uno share del 16.9%. Nonostante i numeri impressionanti, il programma non ha brillato come previsto.su Canale 5 e Che Tempo Che Fa su Novesu Canale 5 non è stato da meno, con oltre 2.7 milioni di spettatori e uno share del 17.2%. Pur avendo un grande seguito, la serie non è riuscita a generare l'entusiasmo sperato. Parlando di Fabioe il suo show Che Tempo Che Fa su Nove, la situazione è stata piuttosto diversa. La trasmissione ha registrato solamente 1.7 milioni di ...