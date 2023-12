Contestazione Lazio | nel mirino dei tifosi ora c’è anche Sarri

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Laperde in casa contro l’Inter e si vede allontanare l’Europa, ora distante 7 lunghezze: neldeiLaperde in casa contro l’Inter e si vede allontanare l’Europa, ora distante 7 lunghezze: neldei. Al triplice fischio è scattata lain casa biancoceleste e i sostenitori hanno indirizzato qualche coroverso il tecnico. Non solo perché la maggior parte della rabbia si è riversata sulla squadra e sul presidente Lotito. Lo scrive il Corriere di Roma.

L'Inter festeggia un altro successo in campionato, lo stesso non si può dire della Lazio. Maurizio Sarri esprime l'amarezza per la sconfitta nel match dell'Olimpico. 65 MINUTI – Maurizio Sarri è in pa ...

