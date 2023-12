Conte | “Schlein federatrice? Sì | ma delle correnti Pd Dem chiariscano posizioni su questione morale | politica estera e transizione green”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ellydel centrosinistra, dopo la ‘benedizione’ di Romano Prodi? “Sì,Pd. Mi auguro che lo sia, perché il Pd ha bisogno di fare chiarezza al proprio interno dei vari passaggi. Noi non abbiamo bisogno di nessun federatore”.Così Giuseppe, presidente M5s, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. “Mi piacerebbe che il Pd possa, federando tutte le, far chiarezza sulla. Mi aspetto che sii contorni dellaecologica, che silesulla visione non solo europea, ma”, ha attaccato l’ex presidente del Consiglio. E ancora: “Dal Pd vogliamo ...