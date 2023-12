Conte-Meloni | scontro sul Mes | l’ex premier chiede un Giurì d’Onore

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dicembre 2023 – Il dibattito sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) continua a tenere banco e a scaldare gli animi, mentre l’Ue si avvicina sempre di più verso la riforma del Patto di Stabilità. Tuttavia la ratifica del Mes da parte dell’Italia continua a suscitare forti dubbi nel Governo, sotto pressione da Bruxelles per ratificarlo al più presto. E le opposizioni sul tema vanno giù pesante, in particolare il Movimento 5 Stelle. Ma andiamo per ordine. L’origine della polemica: il fax di Di Maio Nel corso delle comunicazioni al Senato prima del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio ha accusato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, di aver dato il via libera al Mes un giorno dopo essersi dimesso, dunque senza averne il potere. E, più nello specifico,lo ha accusato di averlo fatto “con il ...