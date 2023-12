Conte frigna con la maestra | la controffensiva su Mes e fax-gate

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Come un bambino delle elementari di fronte a un’accusa di un compagno, Giuseppechiama lasul Mes. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti ha accusato il premier Meloni di aver detto il falso sul meccanismo europeo di stabilità, annunciando di “aver consegnato al presidente Fontana una richiesta di istituire un Giurì d’onore” per “accertare le menzogne denigratorie del presidente del Consiglio” in Aula. Nessuna boutade, è tutto vero. Nel corso del suo intervento in aula, Meloni aveva attaccatoaffermando che il capo politico pentastellato avrebbe firmato il suo via libera al Mes un giorno dopo essersi dimesso, “senza mandato parlamentare e senza averne il potere”. Un addebito molto grave secondo Giuseppi, così in una delle sue classiche filippiche: “La premier e deputata Giorgia Meloni ha scelto di mentire al ...