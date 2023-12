Confermata la partecipazione di MJF e Samoa Joe a Dynamite

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il destino di MJF eJoe è sempre più intrecciato. Il personaggio di The Devil sembra inarrestabile.Joe aveva promesso di proteggere il campione mondiale dei pesi massimi AEW da questo personaggio avvolto nel mistero e dai suoi scagnozzi fino a AEW Worlds End, l’evento in programma per il 30 dicembre che vedrà l’ex campione NXT e MJF competere per il titolo Mondiale. Tuttavia così non è stato. La promessa non è stata mantenuta. Questa settimana è stato confermato che sia MJF cheJoe saranno presenti questo mercoledì sera a, in diretta dal Paycom Center di Oklahoma City, Oklahoma. I due saranno faccia a faccia a pochissimi giorni dal PPV. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.