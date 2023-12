NYON (SVIZZERA) - Giornata di Sorteggi a Nyon. Dopo Champions ed Europa League , sarà la volta della Conference League . In sostanza, si tratta di un ... (247.libero)

Roma, sorteggio favorevole: i precedenti con il Feyenoord

Commenta per primo La Roma è la prima squadra che il Feyenoord, nella sua storia, incontrerà per tre stagioni europee consecutive (finale'21/'22 e quarti di finale Europa'22/'23)). In entrambe le occasioni, il club olandese è stato sconfitto ed eliminato. Lo riporta Opta .

Conference League, sorteggio spareggi: Union SG-Eintracht Francoforte, Betis-Dinamo Zagabria, Ajax-Bodo Glimt

La Conference League entra nel vivo. Terminata la fase a gironi, alle ore 14 a Nyon, si è tenuto il sorteggio dei playoff, ovvero il turno che precede gli ottavi di finale. Le seconde classificate nei ...

Feyenoord, come gioca l'avversaria della Roma in EL: il punto di forza Gimenez e il momento di forma

Ancora una volta le urne di Nyon hanno dato lo stesso risultato, la Roma affronterà in Europa League il Feyenoord. È il terzo anno che i giallorossi affrontano nelle ...