Condò | «Se vedo l’Inter favorita sull’Atletico | tra Napoli e Barcellona vedo un 50 e 50»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilaffronterà ilnegli ottavi di Champions League. La squadra di Mazzarri ha staccato il pass dopo la vittoria per 2-0 contro il Braga, posizionandosi al secondo posto del girone C dietro al Real Madrid di Carlo Ancelotti. I sorteggi delle altre italiane: Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern Monaco. Round of 16 ties #UCLdraw pic.twitter.com/N3xvSSNw1w — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2023 I commenti die Teotino a Sky Sport 24:: «Se, traun 50 e 50. Immagino quanto ilpuò crescere a gennaio. penso anche al ritorno al dialogo tra ...