Concorsi scuola 2023 | non ci saranno idonei | solo vincitori Dopo 6 mesi un nuovo concorso

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 18 dicembre 2023): ilsi chiude con i bandi per infanzia e primaria DDG n. 2576 e secondaria DDG n. 2575 del 6 dicembre. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 9 gennaio 2024 ore 23:59. La prova scritta probabilmente si svolgerà a ridosso della chiusura delle domande, considerando i tempi tecnici necessari. Seguirà la prova orale (e pratica per le classi diche la prevedono), la chiusura delle operazioni è prevista necessariamente entro le immissioni in ruolo 2024/25. Poi partirà il secondodella fase transitoria PNRR. L'articolo .