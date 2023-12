Concertone del Primo Maggio 2024 | l’evento della CGIL si sposta al Circo Massimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Per i lavori del Giubileo al centro storico di Roma, ildelsi trasferirà alnel. Il Concerto del, noto anche alle persone come, cambia location per l’edizione dela causa dei lavori di rifacimento in programma a Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, suscitando da subito reazioni discordanti tra i fan che sono abituati a vederenella storica piazza romana. Ildelsi trasferisce a...