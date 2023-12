Con una “Dis-Unione” così | un ulteriore allargamento è un azzardo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Confesso di provare molta perplessità quando leggo commenti entusiastici sulla proposta di allargare ancora l’europea. Non si tratta di pregiudizi ideologici o di antieuropeismo quanto, piuttosto, di elementari considerazioni di buonsenso (quello che, a mio avviso, a Bruxelles latita). Inizio notando che, a dispetto di ogni proclama, l’resta tuttora un organismo assai debole dal punto di vista politico e militare, ed estremamente farraginoso da quello burocratico. Nei consessi internazionali non riesce mai a parlare con un’unica voce e, non a caso, i leader stranieri preferiscono trattare con i singoli Stati membri più importanti invece che con le autorità che dovrebbero rappresentarla sul piano internazionale. Il contrasto Von der Leyen-Michel A tutt’oggi non si è ancora capito a chi spetti parlare nei suddetti consessi. Si ...