Come trascorrono il proprio tempo online gli italiani

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nel corso degli ultimi venticinque anni, la vita dei cittadini di tutto il mondo è stata letteralmente cambiata dalla fruibilità su larga scala di internet. Il ruolo del web è diventato, col passare dei lustri, sempre più influente nella nostra quotidianità, diventando indispensabile nel terzo decennio del nuovo millennio: immaginare una vita senza la grande rete telematica, infatti, è utopistico. Basti pensare, ad esempio, a quel che accade quando, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, non possiamo connetterci ad essa: le manifestazioni di disapprovazione, in alcuni casi addirittura mista ad arrabbiature di non poco conto, sono assai frequenti. D’altro canto, Internet ci consente di poter svolgere la nostra attività lavorativa, di restare in contatto – in real time – con i nostri affetti più cari e, perché no, trovare un po’ di sano svago durante un’impegnativa giornata di ...