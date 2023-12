Come sono gli album di Keith Richards senza i Rolling Stones

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Alla fine degli anni Ottanta mentre Mick Jagger era impegnato a promuovere il suosolista Primitive Cool,entrò in studio per registrare Talk is cheap, pubblicato poi nel 1988. Talk is cheap è un gran bel disco che richiama da vicino il sound degli. Big Enough è il singolo funk che da anni mancava alla band, almeno dai tempi di Tattoo You, mentre Take it so hard è rock and roll puro e viscerale. Niente male anche il remake del brano di Chuck Berry I could have stood you up. Pezzo forte del disco è però Make no mistake, un gioiello soul di rara bellezza. In generale l'intero, da Whip it up a You don't move me, è un campionario dei migliori riff di, quelli che hanno fatto del sound degliqualcosa di unico ed inimitabile. ...