Colpo in difesa | ritorno di fiamma per il Napoli | costa 25 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ildeve assolutamente rinforzare il reparto difensivo e per questo continuano i casting: spunta un’idea dalla Premier League. Ildomani tornerà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri sfideranno il Frosinone allo Stadio Maradona in un match ostico. Nelle gare secche, poi, può sempre succedere di tutto. Per questo motivo l’attenzione difensiva deldovrà essere ai massimi livelli. In questa stagione, infatti, ilsta facendo fatica a contenere le sfuriate offensive degli avversari. I gol subiti in questo avvio di stagione sono tantissimi e questo ha certamente gravato sulla classifica azzurra. Dopo la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta della Roma per mano del Bologna, ilè riuscito a risalire fino al quinto posto. Davanti agli azzurri ci ...