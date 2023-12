Colossi agli ottavi per Napoli e Lazio. Più facule per l’Inter

(Di lunedì 18 dicembre 2023) A Nyon, in Svizzera, si è svolto il sorteggio per glidi finale di Champions. Ilaffronterà il Barcellona L'l'Atletico Madrid e lail Bayern Monaco. 18 dicembre 2023

A Nyon, in Svizzera, si è svolto il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions. Il Napoli affronterà il Barcellona. L'Inter l'Atletico Madrid e la Lazio il Bayern Monaco. Zanetti: massimo ...

