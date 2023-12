Cna | “Profonda delusione per mancanza di risposte sul Superbonus”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 dicembre 2023) ROMA – La Cna esprime “” per “l’assenza disulin legge di bilancio. Senza una proroga limitata nel tempo e circoscritta ai condomini che stanno ultimando i lavori, circa 25mila cantieri non potranno completare gli interventi con pesantissimi effetti sulle imprese e sulle famiglie e con la prospettiva di migliaia di contenziosi legali”, si legge in una nota. La Cna stigmatizza “l’indisponibilità dell’esecutivo e del parlamento a definire una exit strategy ordinata dal110%, che replica l’assenza disulla emergenza dei crediti incagliati che mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese dell’intera filiera”. La Confederazione Nazionale degli Artigiani, pertanto, rivolge “un ultimo appello al Governo e ai due rami del ...