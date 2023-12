Cinque future sovrane crescono

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Leonor di Spagna ha scelto un tailleur pantalone bianco – colore simbolo di purezza – per ufficializzare l’investitura a erede al trono. Proprio come quello indossato da sua madre, la borghesissima regina Letizia nel giorno del fidanzamento con il padre, Felipe VI, il 6 novembre 2003. L’ex giornalista acquistò un power suit candido Giorgio Armani proprio qualche giorno prima dell’annuncio, almeno stando alle biografie su di lei. Lo scorso 31 ottobre, la principessa delle Asturie ha compiuto 18 anni e, come da copione, ha giurato sulla Costituzione. Porterà una ventata d’aria nuova quando sarà il suo momento come Leonor I: la Spagna avrà la sua seconda regina dopo 150 anni. L’ultima è stata Isabella II che regnò dal 1833 al 1868. La primogenita dei reali di Spagna – popolarissima su TikTok con più di 423 milioni di visualizzazioni con l’hashtag ...