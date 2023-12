Cina | funzionario | nel 2024 economia offrira’ piu’ opportunita’ che sfide

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Pechino, 18 dic – (Xinhua) – L’anno prossimo laregistrera’condizioni favorevoli che sfavorevoli per lo sviluppo economico, poiche’ continuano ad accumularsi fattori positivi a sostegno di uno sviluppo di alta qualita’, secondo uncinese. Lo sviluppo economico dellapresenta ancora enormi, nonostante la lenta crescita globale e l’insufficiente domanda interna, ha dichiarato ildell’Ufficio del Comitato centrale per gli Affari Economici e Finanziari. Le osservazioni sono giunte una settimana fa mentre il Paese teneva l’annuale Conferenza centrale sul lavoro economico per decidere le priorita’ per il lavoro economico nel. Laospita un mercato super-grande con il ...