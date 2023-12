Cina | attiva strumento elaborazione linguistica smart per libri antichi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Pechino, 18 dic – (Xinhua) – Confusi da oscure espressioni antiche? Unointelligente per l’delle lingue antiche puo’ darvi una mano. Laha inaugurato il suo primointelligente “Xunzi”, progettato specificamente per l’e la ricerca di. Si tratta di un modello linguistico di grandi dimensioni di, tra cui il “Siku Quanshu” o la “Biblioteca completa dei quattro rami della letteratura”, che raccoglie piu’ di due miliardi di parole. Sviluppato dai ricercatori del College of Information Management dell’Universita’ di agraria di Nanchino, il modello puo’ svolgere funzioni come la comprensione del linguaggio naturale, la traduzione automatica, la ...